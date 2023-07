Garau, ultimatum al Psd’Az: «Non li aspetterò in eterno» 

«Non aspetterò in eterno il Psd’Az: dicano chiaramente se intendono ancora far parte di questa maggioranza come hanno fatto intendere o se preferiscono uscirne». In questi giorni il sindaco Beniamino Garau ha spettato con pazienza. Ma dopo il vertice di martedì con i sardisti, e l’impegno preso dal capogruppo Franco Magi a dichiarare apertamente la volontà di sfiduciare il presidente del Consiglio comunale Stefano Piano e di abbandonare l’ipotesi di formare un intergruppo con la lista di quest’ultimo, nessun passo in avanti è stato compiuto.

Situazione in pieno stallo, già nelle prossime ore il sindaco potrebbe dare il via alla consultazioni con i consiglieri di minoranza per valutare la possibilità di trovare insieme una soluzione per superare la crisi. «Sono ancora in attesa che i consiglieri del Psd’Az facciano chiarezza sulle loro intenzioni – spiega Garau -, io mi sono confrontato con il resto della maggioranza e ho già gettato le basi per comporre la nuova Giunta».

Un criterio su tutti verrà rispettato. «Spazio a chi è stato legittimato dagli elettori e ha lasciato il proprio posto in Consiglio comunale – chiarisce il sindaco -, naturalmente verranno ascoltate tutte le proposte dei gruppi della coalizione. Non vogliamo perdere altro tempo: ci sono progetti da portare avanti ed è fondamentale lavorare per attirare nuovi finanziamenti». Sulla minoranza: «Ho apprezzato il ragionamento di alcuni colleghi dell’opposizione , dice Garau – l’avvento di un commissario terrebbe la nostra città bloccata per un anno». (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA