“Garau”, si alza il sipario 

Teatro di Sardegna prende le chiavi del “Garau”, apre le porte e alza il sipario. Inizia ufficialmente la nuova gestione per lo storico edificio che si affaccia in via Parpaglia: un partenariato speciale pubblico-privato, che durerà sino al 2030, con il Comune e l’unico Teatro delle città (ex Tric) presente in Sardegna e riconosciuto dal ministero della Cultura.

La storia

Gli ultimi 11 anni del “Garau” sono stati travagliati. Dal 2015 all’ottobre 2021 il primo cantiere (costo oltre 700mila euro) per poter aprire almeno parzialmente (capienza massima 278 persone) l’edificio. Dopo due anni altri lavori (mezzo milione dal Pnrr) sino ad aprile 2025 con la riapertura ufficiale del teatro che può accogliere fino a 400 spettatori. La gestione provvisoria della Pro Loco è terminata ufficialmente il 2 febbraio quando al bando per l’affidamento in gestione partecipò solo un candidato, che dopo due mesi di attesa, si scoprì essere il Teatro di Sardegna.

L’obiettivo

«Il “Garau” riapre le porte alla città con un gesto preciso: restituire uno spazio pubblico alla comunità che lo abita. Non è più vetrina di spettacoli, ma luogo di riappropriazione degli spazi e del territorio: un teatro aperto dove cittadinanza attiva, cultura e vita quotidiana di Oristano si incontrano – precisano i nuovi gestori – Presentiamo attività che vanno oltre la semplice stagione teatrale con progetti di respiro internazionale».

Primi spettacoli

«L’apertura internazionale si consolida questo mese, prima con la residenza di Elise Bjerkelund Reine e Fernanda Alemàn, poi con la loro presentazione della performance “Horse”, mercoledì alle 20.30. Questa creazione apre il ciclo di spettacoli e incontri a conclusione del progetto sostenuto da Creative Europe “Island Connect II”», precisano dalla coop di Cagliari che gestisce anche il teatro di Paulilatino.

Poi spazio alla performance “Keon” dell’artista corsa Mathéa Rafini e il circo aereo delle irlandesi Hannah Scully e Charlotte Bruce con approfondimento su “Island myths and decolonial reading” condotto da Federica Pau. «A ottobre due residenze artistiche: la prima, guidata dalla regista Livia Gionfrida, che dal 5 al 11 inizierà un lavoro di selezione con attrici professioniste da cui individuerà il cast per la nuova produzione sulla figura di Goliarda Sapienza. La seconda si svolgerà dal 20 al 25: Ophelia, performance di teatrodanza di Luca Giacomoni, con la danzatrice Giulia Quacqueri e la musicista Daniela Pes per riscrive liberamente l'Amleto», dicono da Teatro di Sardegna. Ancora, venerdì 16 “Apocalisse tascabile” con Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri.

L’assessore

«Una stagione che si prospetta esaltante con un altro cartellone che verrà proposto anche da Cedac – sostiene l’assessore alla Cultura, Simone Prevete - Personalmente sono soddisfatto del fatto che finalmente ci sia un gestore del teatro, che mi sembra altamente qualificato. Ho chiesto di dare particolare attenzione a Oristano e di far sì che la città torni al ruolo che le compete, ovvero quello di palcoscenico di primo livello perché dobbiamo pensare di essere sufficientemente ambiziosi e ricordarci soprattutto che Oristano è un capoluogo di provincia che merita la giusta considerazione. E devo dire che da parte dei nuovi gestori c’è tutta la voglia di portare Oristano a essere nuovamente un punto di riferimento per il teatro nell’Isola». ( m. m. )

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