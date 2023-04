Garau: «Elezioni? Il Psd’Az non ci sarà» 

«Una scelta dolorosa, arrivata dopo giorni e giorni di riflessione e dopo un confronto aperto con iscritti e simpatizzanti», prosegue Garau, in pensione dopo la carriera militare, più volte consigliere e, fino a poche settimane fa, in corsa per diventare il candidato a sindaco del centrodestra. Un ruolo a cui non era l’unico ad ambire: in campo c’erano anche Matteo Venturelli dell’Udc e Massimo Carboni di Fratelli d’Italia. Quest’ultimo aveva chiesto ai concorrenti un passo indietro ma l’appello era caduto nel vuoto.

Quattro Mori? No grazie. Non ci sarà una lista del Psd’Az, fra quelle che il 28 e 29 maggio si contenderanno i consensi degli asseminesi per l’elezione di sindaco e Consiglio comunale. Lo ha deciso la sezione cittadina del partito: «Non c’erano le condizioni», spiega il coordinatore, Gigi Garau, consigliere che ha animato l’opposizione alle ultime due maggioranze monocolori del M5s.

Partito isolato

«Una scelta dolorosa, arrivata dopo giorni e giorni di riflessione e dopo un confronto aperto con iscritti e simpatizzanti», prosegue Garau, in pensione dopo la carriera militare, più volte consigliere e, fino a poche settimane fa, in corsa per diventare il candidato a sindaco del centrodestra. Un ruolo a cui non era l’unico ad ambire: in campo c’erano anche Matteo Venturelli dell’Udc e Massimo Carboni di Fratelli d’Italia. Quest’ultimo aveva chiesto ai concorrenti un passo indietro ma l’appello era caduto nel vuoto.

Dopo giorni di stallo alla messicana (vedi gli western di Sergio Leone), ad Assemini la coalizione larga che governa la Regione e il Comune di Cagliari era collassata: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia avevano rotto gli indugi e indicato come candidata a sindaca Niside Muscas, mentre pochi giorni dopo Udc, Riformatori, Sardegna 20Venti e Fortza Paris hanno ufficializzato la loro decisione di confluire nel progetto civico che sostiene la candidatura a sindaco di Mario Puddu, e il Psd’Az si è ritrovato isolato.

«Scelte fatte da tempo»

«La frattura – riflette Garau – è stata preparata per tempo». E se finora il coordinatore sardista aveva puntato il dito soprattutto contro Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, accusati di aver estromesso le forze sardiste e centriste dalla trattativa, ora il bersaglio si sposta: «Il progetto Puddu – sostiene Garau – non nasce dall’oggi al domani: le scelte di chi è andato con lui sono state fatte per tempo. Parlo di Riformatori, Udc, Sardegna 20Venti, che appoggiano un candidato a sindaco grillino o post-grillino. La nostra posizione non è cambiata: è rimasta coerente con l’opposizione netta e decisa che abbiamo fatto alla Giunta Licheri. Abbiamo sempre chiesto agli alleati di parlare dei problemi della città ma ci siamo trovati davanti un muro: la sensazione è che troppi concepiscano l’impegno politico come una semplice questione di cariche da conquistare e poltrone da occupare. Ma noi siamo persone serie, che vivono solo del proprio lavoro».

Nelle settimane scorse Garau ha tenuto aperta l’eventualità di una corsa in solitaria, magari con l’obiettivo di far pesare i propri voti in un eventuale ballottaggio, e ha dichiarato di essere impegnato in un giro di interlocuzioni a tutto campo e in un dialogo continuo con i vertici regionali del suo partito ai quali, conferma, «ho chiesto un supporto e un suggerimento sul da farsi». Le risposte non devono essergli parse incoraggianti: «Non mi lancio in avventure alla Don Chisciotte».

Mani libere

Ora che succede? «Daremo ai nostri iscritti delle indicazioni di voto», chiarisce il coordinatore sardista: «Al tempo stesso, nessuna preclusione a chi vorrà candidarsi da indipendente in altre liste». Lui certamente non sarà candidato: «Mi spiace soprattutto per le tante persone che mi hanno chiesto di candidarmi a sindaco per provare a cambiare qualcosa in questa città, dove affondano le mie radici familiari, alla quale sono legato da un amore profondo e che, purtroppo, vedo ridotta in pessime condizioni», conclude Gigi Garau.

