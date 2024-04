Garau e Corda nel cda della Tossilo 

Nuovo avvicendamento nel consiglio di amministrazione della Tossilo spa, la società, emanazione del consorzio industriale in liquidazione, incaricata a gestire la piattaforma dei rifiuti di Tossilo. Dopo qualche mese dalla nomina, hanno lasciato l’incarico, in quota Regione, l’avvocato Antonella Concas e per i Comuni Albino Sivero.

Prima di Pasqua, convocato dal presidente, Mario Zacchino, il cda della Tossilo spa ha provveduto alla nomina di due nuovi rappresentanti. Al posto della Concas è stato nominato Raffaele Garau, mentre per i Comuni entra Michele Corda, già sindaco di Noragugume. Le nuove cariche saranno ufficializzate la prossima settimana nel corso di un nuovo incontro del cda, che dovrà avviare le procedure per far ripartire gli impianti (fermi ormai dal 2016) e il nuovo termovalorizzatore. Un impianto che, assieme a quello di compostaggio, doveva partire lo scorso anno.

L’avvio è stato sempre rinviato, nonostante i ripetuti appelli del prefetto di Nuoro. Nessuna dichiarazione arriva dal presidente del cda, Mario Zacchino, ma è evidente che si aspetta l’insediamento della nuova giunta regionale. «Con i nuovi assessori competenti - dice il sindaco di Borore, Tore Ghisu - potremo riprendere un percorso condiviso, per definire l’avvio degli impianti in tempi rapidi e certi».

Intanto per i 28 lavoratori è stato rinnovata la convenzione con la Regione che vale per tutto il 2024. Potranno lavorare in distacco con i Comuni di Macomer e Borore e per garantire loro gli stipendi.

RIPRODUZIONE RISERVATA