Garau conferma tre assessori nella nuova Giunta 

Tre conferme in attesa di comprendere quali saranno i nuovi contorni della maggioranza: prende forma la nuova squadra di assessori che supporterà il sindaco, Beniamino Garau. Dopo lo scioglimento della Giunta avvenuto durante il Consiglio comunale della scorsa settimana, hanno già nuovamente ricevuto le deleghe tre assessori uscenti.

Si tratta Silvia Sorgia e Donatella Dessì, entrambe elette nella lista di Sardegna Venti20, e Giovanni Montis, entrato a far parte della coalizione prima del ballottaggio, proveniente dalla lista dei Riformatori. Sorgia tornerà ad occuparsi di assessorati chiave come quello ai Lavori pubblici e ai Servizi tecnologi; a Dessì nuovamente la Cultura e la Pubblica istruzioni; mentre Montis avrà il compito di proseguire il lavoro avviato con lo Sport e lo Spettacolo. «Come avevo preannunciato sono stati confermati gli assessori che avevano ricevuto i voti necessari per entrare in Consiglio comunale, e poi si sono dimessi - spiega il sindaco Beniamino Garau - era doveroso dare nuovamente la fiducia a chi in questo anno e mezzo non solo ha lavorato bene, ma aveva anche ricevuto anche il consenso dei cittadini. Ora potremo ripartire almeno con questi assessorati importanti: gli altri tre posti verranno assegnati quando il quadro politico della coalizione sarà ben delineato».

Resta da capire se lo strappo tra la maggioranza fedele al sindaco e il Psd’Az potrà essere ricucito: le condizioni poste dal sindaco non solo negoziabili, per stare nella coalizione i sardisti dovranno votare la sfiducia al presidente del Consiglio comunale Stefano Piano, e rinunciare all’intergruppo consiliare con la lista Capoterra civica. (i. m.)

