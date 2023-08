Garau a sorpresa: Pino Baire in Giunta 

Servizi tecnologici, Attività produttive, Suape, Verde pubblico, Arredo urbano, Patrimonio storico, Comunità energetica ed energie rinnovabili: sono le deleghe accettate da Pino Baire, quarto assessore nella giunta comunale di Capoterra, in rappresentanza di “Orizzonte comune”, la lista civica dell’ex presidente del Consiglio Stefano Piano, che a livello regionale fa parte del centro sinistra. La nomina di Baire arriva a sorpresa e definisce un nuovo assetto della Giunta guidata dal sindaco Beniamino Garau.

Pino Baire, 63 anni, all’anagrafe Giuseppe, è un amministratore esperto: storico esponente di An, consigliere di lungo corso, ha anche presieduto l’Aula consiliare e in passato, candidato a sindaco per il centrodestra, sfiorò l’elezione. Raggiunge in squadra i confermati Silvia Sorgia (Lavori pubblici e Servizi tecnologici) e Donatella Dessì (Cultura e pubblica istruzione), entrambe elette nella lista di Sardegna 20Venti, e Giovanni Montis (Sport e spettacolo), in quota Riformatori.

Il sindaco

Resta tutto da valutare lo scenario politico che la scelta di Baire determinerà. Tra Garau e il Psd’Az è in atto da tempo un delicato percorso di riavvicinamento dopo frizioni che avevano portato alla sfiducia al presidente del Consiglio, Stefano Piano, e al siluramento dello staff sardista del sindaco, incluso il capo di gabinetto Alessandro Migliarese. Garau spiega così il momento: «La nomina di Baire fa parte del percorso di ripartenza che abbiamo avviato. Avevo detto che, una volta confermati i tre assessori che erano anche stati eletti consiglieri per poi rinunciare per entrare in giunta, avrei dato rappresentanza ai gruppi che sostengono la maggioranza. Detto ciò, sono particolarmente felice di poter contare su Pino Baire per realizzare il programma elettorale, sia per la sua esperienza politica sia perché fra noi c’è un profondo legame personale, di famiglia». E il Psd’Az? «Restano due assessorati liberi», spiega Garau. Uno dovrà andare a una donna. «Attendo che mi diano indicazioni». E FdI? «Mi hanno dato una grossa mano al ballottaggio – al primo turno sostenevano Gianluigi Marras – ma non hanno rappresentanza in maggioranza».

Il nodo presidenza

A proposito di Marras, sarà interessante vedere se il Consiglio, che si riunirà oggi alle 16, lo sceglierà come presidente. L’altra candidatura in campo è quella di Gigi Frau, di Sardegna 20Venti.

