Garanzie all’Ucraina, ok dalla Nato 

BRUXELLES. Mentre è in corso lo sprint per arrivare entro 7-10 giorni a una bozza sulle garanzie di sicurezza da offrire all’Ucraina, i capi di Stato maggiore Nato si riuniscono in videoconferenza per ascoltare l’aggiornamento del nuovo comandante supremo in Europa, il generale Alexus Grynkewich, e benedire lo sforzo della Coalizione dei Volenterosi. A guidare, infatti, sono Parigi e Londra (ora assistite da Washington), con la Nato a fare da raccordo.

Il modello turco

I vertici militari alleati hanno espresso il loro «sostegno» ai Volenterosi e al processo di pace innescato da Donald Trump. Un funzionario Nato ha precisato che l’Alleanza non è «direttamente coinvolta» nell’elaborazione dei piani militari, ma la cooperazione è «congenita». Tradotto: se qualcuno invierà uomini o mezzi in Ucraina, dovrà anche spiegare al generale Grynkewich come intende “tappare il buco”. E questo fa capire quanto sia complessa l’operazione, specie per Paesi che contano forze armate già all’osso. Mosca, dal canto suo, bombarda preventivamente: «Non possiamo accettare - ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov - che ora si proponga di risolvere le questioni di sicurezza, di sicurezza collettiva, senza la Russia. Non funzionerà. E sono sicuro che in Occidente, soprattutto negli Stati Uniti, comprendano perfettamente che sia un’utopia, una strada verso il nulla». Lavrov ha rispolverato poi l’ipotesi del 2022, naufragata insieme ai negoziati russo-ucraini ospitati dalla Turchia, secondo la quale a garantire la sicurezza dell'Ucraina dovrebbero essere «i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’Onu», ovvero Russia e Cina, oltre a Usa, Francia e Gran Bretagna. Peccato che il Cremlino avesse in seguito preteso un diritto di veto su ogni intervento, rendendo di fatto inutile il meccanismo.

Il mandato di cattura

E prosegue la girandola di ipotesi su dove possa tenersi il faccia a faccia Putin-Zelensky, con un secondo round alla presenza di Trump. Dopo Ginevra e Budapest spunta la candidatura di Vienna. Il cancelliere Christian Stocker ha detto che l’Austria è pronta ad ospitare i negoziati perché ha «una lunga tradizione» in questo campo. E se verrà scelta, Stocker si è offerto di contattare la Corte penale internazionale per permettere a Putin di partecipare, nonostante sia destinatario di un mandato di arresto per crimini di guerra. Secondo fonti citate da Politico, Budapest sarebbe «la prima scelta» di Washington, ma sarebbe una sede indigesta per Kiev a causa della posizione del premier Viktor Orban, giudicato filo-Mosca. Non solo: come sottolineava ieri il premier polacco Donald Tusk, «forse non tutti lo ricorderanno, ma nel 1994 l’Ucraina ottenne già garanzie di integrità territoriale da Stati Uniti, Russia e Regno Unito. A Budapest. Forse sono superstizioso, ma questa volta proverei a trovare un altro posto».

La telefonata

Proprio il premier ungherese ieri era molto citato nelle cronache per via della telefonata ricevuta da Trump. Su richiesta dei leader europei riuniti lunedì alla Casa Bianca, il presidente americano ha chiesto a Orban di togliere il veto sull’ingresso di Kiev nell'Ue. Ma l’adesione «non offre alcuna garanzia di sicurezza - ha scritto su Facebook il primo ministro ungherese, che in questi tre anni di guerra ha cercato spesso di ostacolare l’invio di armi europee a Kiev o le sanzioni contro Putin - Pertanto, collegare l’adesione alle garanzie di sicurezza è inutile e pericoloso».

Drone cade in Polonia

E ieri in Polonia è precipitato un drone che le autorità ritengono di fabbricazione russa. Per il ministro della Difesa Kosiniak-Kamysz è «una nuova provocazione russa ai danni degli Stati della Nato». In Ucraina continua a succedere ben di peggio. A Kostiantynivka, nel Donetsk, il governatore accusa i russi di aver lanciato otto razzi, uccidendo tre persone e ferendone quattro. Ma per le autorità ucraine sono almeno sei i civili uccisi nei raid russi delle scorse ore nel sud e nell’est del Paese. Nella regione nord-orientale di Sumy si contano almeno 14 feriti in un bombardamento notturno, fra cui tre bambini, accusa il governo ucraino,che parla di case distrutte o danneggiate e denuncia che un raid vicino a Odessa ha colpito una stazione di distribuzione del gas.

RIPRODUZIONE RISERVATA