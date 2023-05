Garanzia etica, ricavi per oltre 7 milioni  

L’assemblea dei soci di Garanzia etica ha approvato all’unanimità il bilancio dell’esercizio 2022. Il volume dei ricavi è di oltre 7 milioni di euro e il patrimonio netto supera i 20 milioni. In continua crescita l’indicatore patrimoniale Total Capital Ratio che raggiunge il 20,64% (+16,9% rispetto all’esercizio precedente). Prosegue anche il trend di crescita su tutto il territorio nazionale della compagine sociale formata da 4.748 imprese socie, con un incremento del 2% rispetto al 2021.

Sul piano della rischiosità le politiche di mitigazione dei rischi rappresentano un obiettivo strategico per l’operatività di Garanzia Etica. Il bilancio 2022 rileva, in continuità con gli esercizi precedenti, l’incremento del ricorso alle forme di controgaranzia, in particolare l’accesso alla garanzia pubblica del Fondo di Garanzia per le Pmi. Nel 2022 Garanzia Etica ha investito, e continuerà anche nel 2023, sul personale, raggiungendo un organico di quasi 100 risorse.

«I risultati raggiunti dimostrano la capacità e la volontà di Garanzia Etica nel voler supportare le imprese sul territorio», sottolinea il presidente Enrico Gaia, «nonostante il 2022 sia stato di grande complessità per le conseguenze legate al conflitto in Ucraina e per gli effetti post pandemia, Garanzia Etica ha continuato a svolgere un importate ruolo di sviluppo per l’economia e il territorio locale».

