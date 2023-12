«Garantisco il pluralismo nel Pd»  

Elly Schlein si ritaglia lo spazio per intervenire all'Assemblea annuale dei Popolari di Pierluigi Castagnetti, nelle cui fila si sono registrati degli abbandoni in direzione del Centro di Matteo Renzi, e assicura che sotto la sua guida il Pd «è e sarà sempre la casa dei cattolici democratici», dato che lei si sente «garante del pluralismo interno del Pd». Una rassicurazione che piace alla platea, che la applaude, come sabato aveva applaudito la proposta di Castagnetti di trovare dopo le Europee un «federatore» delle opposizioni, come fece Prodi nel 1995.

Proprio la proposta di Castagnetti di trovare un novello Prodi che federi Pd e M5s, era suonata come una smentita dello schema con cui Schlein ha impostato la propria leadership del Pd: la contrapposizione tra lei e la premier Giorgia Meloni. Uno schema che implicherebbe la subordinazione di M5s nella coalizione, scenario lontano dalle prospettive di Giuseppe Conte, in competizione almeno fino alle Europee con il Pd per la primazia delle opposizioni.

Schlein nel suo intervento ha glissato sulla proposta di Castagnetti (silenzio anche da M5s) limitandosi a assicurare di sentirsi «la garante del pluralismo interno: è una nostra ricchezza», ha scandito tra gli applausi. La presenza in prima fila di Dario Franceschini - uno dei grandi elettori della segretaria al congresso - è stata un modo per rassicurare Schlein dell'appoggio.

Gli ex popolari in transito verso il Centro di Renzi la pensano diversamente, come spiega Giorgio Melo, che paragona i Popolari rimasti nel Pd «agli indipendenti del Pci». Ma la proposta di un federatore ha rilanciato l'alleanza di tutte le opposizioni, senza la quale esse si votano alla sconfitta.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sorretto da una maggioranza Pd-M5s, insiste sulla bontà di questa formula, fatta propria persino dal governatore campano Vincenzo De Luca, per il quale «ci dovranno essere tutti, da Iv e Azione fino a Pd e M5s». Da Bologna, arriva lo stesso segnale, con l'ingresso nella Giunta di Lepore della pentastellata Giulia Sarti. Una voce fuori dal coro arriva da Carlo Calenda: gli emendamenti di M5s e Pd, non coperti per miliardi, dimostrano che sarebbe «un'alleanza di populisti senza alcuna cultura di governo. Questo non è il campo largo ma il camposanto, per l'Italia». Almeno fino alle Europee la competizione interna al centrosinistra non sembra scemare.

