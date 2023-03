«Garantire la dignità al detenuto Cospito» 

L’Alto commissariato Onu per i diritti umani chiede informazioni allo Stato sul caso di Alfredo Cospito, l’anarchico al 41 bis in sciopero della fame da oltre quattro mesi nel carcere di Opera. L’Onu sollecita anche il rispetto degli standard in materia di detenzione e dignità umana. Lo fa in risposta a una comunicazione alla commissione Diritti umani sulle condizioni di detenzione del proprio assistito inviata dall’avvocato Flavio Rossi Albertini, dopo il rigetto del ricorso in Cassazione contro il 41 bis. L’atto dell’Onu è stato notificato il 1° marzo alla rappresentanza del Governo italiano a Ginevra.

«L’Italia fornirà all’Onu le informazioni richieste», assicura il ministero della Giustizia. I legali dell’anarchico sostengono che «nonostante la richiesta delle Nazioni unite, nessuna iniziativa è stata assunta dal ministro della Giustizia per revocare o quantomeno migliorare la condizione detentiva di Cospito».

