Garante infanzia, prime proposte 

Primo summit per la garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza, Maria Greca Piras, che all’ex Convento ha incontrato il sindaco Graziano Milia e i vertici dei Servizi sociali: l’assessore Marco Camboni, la dirigente Lorena Cordeddu e le assistenti sociali.

Per la garante Piras, ex dirigente scolastica e già coordinatrice di diversi progetti del ministero dell’Istruzione, è stata l’occasione per mettere sul tavolo alcune proposte operative e discutere le attività dell’assessorato, dopo l’apertura di diversi centri per i giovani. Questi ultimi favoriscono la socializzazione e aiutano i ragazzi nel passaggio dal mondo della scuola a quello del lavoro, ma anche migliorano i rapporti in famiglia e la tutela e le necessità degli adolescenti. L’anno scolastico quasi terminato permetterà inoltre di studiare nuovi interventi per stimolare i giovani allo studio.

RIPRODUZIONE RISERVATA