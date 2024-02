Garante diritti dell’infanzia, via libera alle candidature 

Quartu avrà presto un garante dell’infanzia e dell’adolescenza. Dopo il via libera al regolamento - in Giunta e in Consiglio - nei giorni scorsi il Comune ha pubblicato la manifestazione di interesse per presentare le candidature entro il 16 marzo.

Il documento era stato definito dalle commissioni Pari opportunità e Servizi sociali, «nato dall’esigenza di dotarci di un esperto che si occupi di vigilare sul rispetto dei diritti dei bambini, per evitare qualsiasi tipo di discriminazione o presunta violenza», le parole di Elisa Usalla, presidente della commissione Pari opportunità, dopo il voto nell’Aula di via Porcu qualche mese fa. Il futuro garante - che sarà scelto dal sindaco sulla base dei requisiti previsti nel regolamento - contribuirà a garantire la non discriminazione, gli interessi dei minori, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, la partecipazione, l’ascolto e il rispetto per l’opinione del minore.

Promuoverà azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in città, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune. Fra le funzioni del garante c’è anche la segnalazione all’Autorità giudiziaria di situazioni di presunta violazione dei diritti e di qualsiasi forma di discriminazione delle persone minori d’età. E la promozione di protocolli di intesa utili alla tutela dei diritti dell’infanzia.

RIPRODUZIONE RISERVATA