Garante della privacy, scontro Schlein-Meloni 

L’onda d’urto dell’inchiesta di Report sul Garante per la Privacy, tra ombre su conflitti di interesse, opacità di gestione e contiguità con la politica, apre un nuovo fronte di scontro tra maggioranza e opposizione. Pd, Cinque Stelle e Avs chiedono l’azzeramento totale del collegio. «Penso che non ci sia alternativa alle dimissioni dell’intero consiglio», avverte la segretaria dem Elly Schlein, parlando di «un quadro grave e desolante sulle modalità di gestione, che rende necessario un segnale forte di discontinuità». Replica la premier Giorgia Meloni: «Non abbiamo competenza sulla possibilità di azzerare l’Autorità. È una decisione che casomai spetta al collegio». E precisa: «Questo Garante è stato eletto durante il governo giallorosso, quota Pd e 5S, e ha un presidente in quota Pd. Dire che sia pressato da un governo di centrodestra mi pare ridicolo. Se Pd e 5S non si fidano di chi hanno messo all’Autorità, non se la possono prendere con me».

Botta e risposta

Parole figlie di «ipocrisia», attacca in Aula alla Camera il leader M5S Giuseppe Conte. «C’era competenza quando», da leader di FdI, «si scambiava i messaggini con Ghiglia», aggiunge, riferendosi allo scambio in tema green pass ai tempi del Covid. A Meloni risponde anche Sigfrido Ranucci: nel collegio del Garante, «ci sono anche uno della Lega e uno di Fratelli d’Italia, anzi l’unico organico a FdI è proprio Ghiglia mi pare, ex Fronte della Gioventù, candidato dal 2013 al 2019». Detto questo, la frase della premier, «è corretta dal punto di vista istituzionale, spetta a loro dimettersi».

«Fatti documentati»

«Abbiamo documentato fatti non smentibili», aggiunge il conduttore di Report, «e cioè come l’Autorità sia diventata nel tempo una sorta di tribunale politico dove i garanti decidono in base alle sensibilità politiche, ai conflitti di interessi, ai giochi clientelari». Il passo indietro? «Dopo quello che è emerso è difficile che possano continuare a prendere decisioni diverse dalla logica con cui le hanno prese in questi giorni», è la convinzione di Ranucci, per il quale in ogni caso le dimissioni sarebbero, «una grande sconfitta», la conferma di un’anomalia che «limita seriamente la libertà di stampa».

La mozione unitaria

Dagli uffici del Garante, parla Guido Scorza, che prima evoca l’ipotesi del passo indietro, poi si dice «certo» che il collegio arriverà a fine mandato. Agostino Ghiglia invece non vede «nessun motivo» per dimettersi: «Visto che siamo indipendenti, non teniamo conto delle suggestioni della politica». Lo scontro sull’indipendenza dell’Authority rimbalza a Montecitorio, dove si discute la mozione unitaria delle opposizioni sulla libertà di stampa per impegnare il governo ad adottare iniziative come la direttiva Ue contro le querele temerarie. «Riporteremo in Parlamento la nostra proposta di legge sul conflitto di interesse», annuncia Conte. Plaude Schlein. Il presidente FdI della commissione Cultura Federico Mollicone annuncia, «una mozione di maggioranza a tutela del buon giornalismo, della qualità dell’informazione, della vera imparzialità e del vero pluralismo».

La protesta in piazza

Ed è un botta e risposta anche tra Cgil e Governo, con il segretario della Cgil Maurizio Landini che rilancia lo sciopero del 12 dicembre. «Massacrati sono gli italiani, sono i lavoratori», dice riprendendo le parole del ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, dopo le polemiche sugli effetti del taglio Irpef per il ceto medio. Mentre Cisl e Uil vanno avanti con le proprie piazze. «Per me l’obiettivo è portare a casa risultati per i lavoratori», avverte Landini. «Non vogliono lo sciopero? Cambino una manovra sbagliata».«Il 12 saremo impegnati a organizzare al meglio la nostra manifestazione del 13 dicembre», dice la segretaria della Cisl Daniela Fumarola. L’esecutivo nazionale della Uil deciderà oggi i dettagli della mobilitazione che si appresta a mettere in campo.

RIPRODUZIONE RISERVATA