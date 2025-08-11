VaiOnline
Garante dei detenuti, Serra confermata 

Il Comune di Nuoro conferma la fiducia all’avvocata Giovanna Serra, prorogando ufficialmente il suo incarico di Garante dei detenuti di Badu ’e Carros fino al 5 agosto 2026. La decisione è stata formalizzata martedì dal sindaco Emiliano Fenu, con l’obiettivo di garantire la continuità di un presidio fondamentale per la tutela dei diritti delle persone ristrette.

Serra, originaria di Loculi, era stata nominata nel febbraio 2019, con un incarico quinquennale. Una prima proroga era arrivata fino a dicembre, ma l’assenza di un ulteriore rinnovo formale aveva lasciato una situazione di proroga di fatto, durante la quale la Garante ha comunque continuato a svolgere le sue funzioni: quella di vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale.

Nel nuovo decreto, il sindaco evidenzia «le gravi e diversificate problematiche che da tempo interessano la casa circondariale di Nuoro», tra cui il sovraffollamento, la criticità nei servizi di vigilanza e la necessità di un presidio costante a garanzia dei diritti umani.

In questo contesto, viene valutato positivamente il lavoro della Serra, definito «proficuo» sia nei rapporti con i detenuti che con l’amministrazione penitenziaria.

