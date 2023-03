Garante dei detenuti, il Consiglio approva 

Il Comune di Alghero ha approvato il bando pubblico per procedere alla nomina del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Fino al prossimo 31 marzo è possibile presentare le candidature per ricoprire l’incarico di garante comunale dei detenuti presso l’Istituto penitenziario “Giuseppe Tomasiello”, con al proprio interno 65 stanze di detenzione e con una previsione di capienza regolare pari a 156 carcerati. Si tratta di una figura capace di agevolare la messa in rete delle iniziative a favore della popolazione detenuta, contribuendo a collegare le iniziative e la progettualità dei servizi pubblici, del mondo del volontariato e del Terzo Settore, così da favorire la creazione di un sistema integrato di azioni anche nel rispetto della normativa in materia di servizi e interventi sociali.

Il Garante è eletto dal Consiglio comunale. I candidati vengono scelti dalla conferenza dei capi gruppo a seguito di avviso pubblico, selezionando un massimo di tre persone di prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei Centri di servizio sociale. Un ruolo a titolo gratuito fatto salvo il rimborso per le spese sostenute fino al raggiungimento di un massimo di 2mila euro a semestre. (m. p.)

