Garage in fiamme, casa evacuata  

Le fiamme sono divampate nelle notte: intorno alle due e mezza, nel garage al piano terra dell’abitazione di proprietà della famiglia Bruera, in largo Gramsci a Portoscuso è scattato l’allarme.

Il forte odore di fumo ha svegliato di soprassalto i due anziani coniugi che stavano dormendo al piano di sopra e che subito si sono resi conto di ciò che stava succedendo nel locale al piano inferiore. Hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati con due squadre dai distaccamenti di Iglesias e Carbonia. La famiglia è stata evacuata: troppo alto il pericolo che le fiamme potessero divampare anche al piano superiore, senza contare il fumo intenso che in poco tempo ha avvolto tutto l’edificio. Nessuna persona comunque ha avuto problemi. Apprensione quando, durante le operazioni di spegnimento, i vigili hanno individuato all’interno alcune bombole di Gpl. Le hanno portate fuori dal locale, raffreddandole e mettendole in sicurezza per evitare pericoli di esplosione. L’intervento è andato avanti per tutta la notte e si è concluso, dopo ore di lavoro, intorno alle sette. Dopo gli accertamenti eseguiti sul posto, sembra molto probabile che l’incendio sia divampato per un corto circuito. (a. pa.)

