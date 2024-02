Garage chiusi, famiglie beffate 

Tre mesi fa la felicità per quei 60 garage finiti a tempo di record. E la speranza, anzi quasi la certezza, che la consegna delle chiavi fosse questione di giorni, come i residenti avevano saputo da Area. Invece, vige il "guardare ma non toccare": sono nuove di zecca ma ancora chiuse a doppia mandata le sessanta autorimesse che l’Azienda regionale ha costruito nel tratto alto iniziale di corso Iglesias. È il popoloso rione che da quasi venti anni è sottoposto a un lungo programma di riqualificazione urbanistica. Uno dei tratti salienti di questo piano è sempre stato costituito dallo smantellamento, avvenuto a tappe ma non ancora terminato, dei garage abusivi in lamiera sorti dagli anni Sessanta: al loro posto sono sorti ordinati garage in tutto il corso lato sinistro in discesa, e per metà del viale nel lato destro.

I lavori

L’ultimo intervento da 600mila euro è stato avviato la scorsa estate e concluso fra fine novembre e primi di dicembre con una celerità che aveva davvero sorpreso i residenti, perché il finanziamento risalire in realtà al 2006. Ma poi qualcosa ha cominciato ad andare storto. «Succede infatti – contesta Marco Urru, uno dei residenti dei palazzi interessati dai lavori - che siamo alle solite: non siamo ancora stati convocati nemmeno per sapere chi di noi è interessato a prendere in affitto il garage: più passa il tempo e più la tentazione di aprirli e metterci l’auto è forte, ma non siamo incivili e sapremo resistere».

Garage chiusi

La perplessità dilaga perché di quei garage (sorti appunto al posto di quelli abusivi) i residenti hanno necessità concreta, e non per vezzo: «Abito all’ultimo piano del palazzo in un appartamento di quasi 60 metri quadrati – afferma Alessandra Salis, casalinga – quel locale per la mia famiglia restituirebbe spazio vitale». Nei prossimi giorni è annunciata una riunione intercondominiale: «Sappiamo ma solo per sentito dire – rivela Marcello Carta, pensionato – che prima dovranno ricevere le manifestazioni di interesse, ma se niente si muove arriveremo all’estate senza usare i nuovi garage». Salvatore Puddu, pensionato, altro residente, è pessimista: «Pochi mesi per costruirli, un’eternità per assegnarli: ma non sarebbe stato più logico iniziare la fase di consultazione dei residenti già durante i lavori?». Area, interpellata, sulla questione tace. Parla il Comune. «La definizione delle assegnazioni deve avvenire al più presto – dice l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Casti – è l’unico modo per dare compimento ai lavori svolti».

