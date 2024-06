Garage avvolto dalle fiamme, intossicati i proprietari della casa 

Volevano salvare dalle fiamme le loro cose e non ci sono riusciti, ora hanno perso tutto (anche un immobile dichiarato inagibile) e sono finiti in ospedale. I proprietari di un edificio di via Li Caprioni, una traversa della Statale 127 (uscita di Olbia direzione Telti) sono stati gli sfortunati protagonisti di un episodio ancora tutto da chiarire.

Ieri mattina, poco prima delle 11, è scattato l’allarme per una colonna di fumo che usciva dal garage di una casa di via Li Caprioni, località in aperta campagna, a ridosso del centro abitato di Olbia. Il locale, utilizzato come magazzino da una coppia, era pieno di materiale e arredi. Le fiamme hanno avvolto il garage e i proprietari della casa, disperati, si sono trovati sulla traiettoria delle ondate incandescenti. Nel tentativo di salvare il salvabile hanno anche respirato il fumo denso e nero che usciva dal magazzino. Il personale dei Vigili del fuoco di Olbia, arrivato subito sul posto, ha soccorso i proprietari del garage e poi ha chiesto l’intervento del 118. Le due persone che si trovavano nell’edifico sono state trasferite in ospedale e curate per un principio di intossicazione e per lievi ustioni. Tutto il materiale del magazzino è andato distrutto e l’edificio è stato dichiarato inagibile.

