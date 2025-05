«Gara vera, giocata con solidità» 

macomer. Mentre dagli spogliatoi dello stadio Scalarba arrivano i cori di gioia dei suoi ragazzi, il tecnico Marcello Angheleddu analizza il match senza nascondere la soddisfazione. «Sono felicissimo, la partita è stata vera, ben giocata da entrambe le squadre e poteva finire con qualsiasi risultato. Ma i ragazzi hanno giocato con grande determinazione e meritato di portare a casa la vittoria». L’allenatore cagliaritano tesse le lodi anche degli avversari. «Il Tempio è una squadra di spessore. Ha giocato bene e creato occasioni pericolose. Ma i miei ragazzi hanno fatto vedere una grande solidità e saputo gestire la partita». Ora dietro l’angolo c’è la fase nazionale, ma Angheleddu non dimentica da dove è partita la sua squadra. «Siamo consapevoli che andando oltremare porteremo Monastir per la prima volta in una competizione così importante. I ragazzi sono motivati e ora lavoreremo sodo per preparare la prossima sfida. Devo ringraziare i ragazzi per la prestazione, che corona un campionato lungo e importante. Non è stato facile arrivare a centrare questo traguardo, ma con una grande determinazione siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA