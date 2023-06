«Gara tosta. Ma Ranieri è una garanzia» 

Il Cagliari ci riprova. C'è un ultimo ostacolo, il Bari, tra i rossoblù e il ritorno in Serie A. L'ultima promozione nel 2015-16, proprio vincendo 3-0 al San Nicola: era il Cagliari di Massimo Rastelli, Joao Pedro e Farias. Ma prima di allora, altre cinque volte la Sardegna ha fatto il grande salto.

La prima volta

Stagione 1963-64: il Cagliari pareggia 1-1 a Udine con un gol di Riva e conquista, per la prima volta nella sua storia, il massimo campionato. «Eravamo i più forti», ricorda Ricciotti Greatti, leader e cannoniere di una «squadra perfetta con un grande allenatore, Silvestri. Vincemmo meritatamente e, con gli innesti fatti da Arrica, da lì nacque la squadra che vinse lo scudetto. Il Cagliari di oggi deve cercare di vincere in casa, la prima sarà fondamentale. E poi Ranieri: l'ho conosciuto ai tempi degli Orrù e posso dire che lui è il più bravo di tutti».

La risalita

Dallo scudetto all'inferno della B, dopo l'ultimo infortunio di Riva. A riportare i rossoblù in Paradiso un altro Gigi col numero 11, Piras, nella stagione 1978-79: «La risolvemmo battendo la Sampdoria. Sapevamo di essere i più forti, eravamo carichi. Dovevamo “vendicare” la mancata promozione negli spareggi, due anni prima. Oggi col Bari in casa bisogna sfruttare la spinta del pubblico, sarebbe servito il Sant'Elia con 60.000 spettatori. I tifosi saranno decisivi, come col Parma, quando hanno continuato a spingere anche dopo lo 0-2. E una vittoria cambierebbe gli equilibri».

La resurrezione

Anni bui, il rischio del fallimento e poi per il Cagliari addirittura una doppia promozione dalla C alla A. «Ranieri era il nostro capo-squadra come lo è oggi», ricorda Lucio Bernardini, capitano nella stagione 1989-90. «Ricordo la gente che ci aspettava in aeroporto, dopo il pari di Pisa che significò promozione in A. Erano lì per noi, ci scortarono in città. Ranieri era giovane, mentre oggi è un tecnico esperto, con una grande carriera, ma lo spirito è sempre lo stesso, come la determinazione e la voglia di regalare questa soddisfazione a un intero popolo. Col Bari sarà dura, soprattutto lì, ma credo nel Cagliari, che come noi allora mi dà la sensazione di essere diventato una famiglia».

Subito su

Un altro capitano, Matteo Villa, visse la promozione nel 1997-98: «Risalimmo subito dopo essere retrocessi. Non fu facile, perché inconsciamente quando retrocedi ti senti ancora un giocatore di Serie A. È fondamentale calarsi nella mentalità del campionato. La gioia più grande fu la festa con i tifosi, in un Sant'Elia stracarico di gioia. Tifo Cagliari, anche se col Bari sarà dura. Ma con l'arrivo di Ranieri vedo una squadra che fa cose egregie».

Reja come Ranieri

Stagione 2003-04, era il Cagliari di Zola, Esposito, Suazo e Langella. Proprio “Rombo di Sorso” ricorda: «Facemmo una grande cavalcata dopo l'esonero di Ventura, soprattutto grazie a Reja. Con lui ritrovammo il sorriso che non c'era con Ventura. Salimmo con la forza del gruppo e il mister ci mise molto del suo. Così come ora Ranieri. Sarà importante arrivare con la giusta concentrazione e, magari, vincere con almeno due gol di scarto. Ho giocato a Bari, al ritorno sarà un inferno, ma il Cagliari ha una regione intera alle sue spalle».

