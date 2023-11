Gara speciale per Luvumbo che sfida la Vecchia Signora per la prima volta e scalpita 

Sarà anche che tutte le partite sono uguali. Ma quella di questa sera, all'Allianz Stadium della Juventus, no, non è una gara come le altre. Soprattutto per chi, come Zito Luvumbo, toccherà per la prima volta il prato di casa della Vecchia Signora. Emozione speciale, da consacrare, magari, con un gol. In fondo Zito sa come fare contro i colori bianconeri. Destro, sinistro e testa, un tris d'assi micidiale calato quest'estate, e pazienza se era solo un'amichevole e il bianconero era sì quello della Juventus, ma dei giovani della NextGen.

Luvumbo-dipendenti

Stasera allo Stadium sarà diverso, certo. Ma il Cagliari confida nel suo lampo nero. Tre reti, fin qui, per Luvumbo, l'ultima a Salerno: assist di Jankto e sinistro preciso e imprendibile. Col Genoa, domenica scorsa, aveva calato il poker, annullato per un tocco di troppo prima del tiro, e anche nella ripresa ha avuto l'occasione per arricchire il suo bottino, vedendosi fermare solo da un mezzo miracolo di Martinez. Oggi, però, è una sfida speciale. Ranieri se lo coccola, durante la settimana e in partita. Perché questo ragazzo arrivato da lontano ha tenuto in piedi il Cagliari nel periodo peggiore, quando i rossoblù non segnavano neanche con le mani (Sir Claudio dixit). E l'unico che riusciva a buttarla dentro era proprio lui, che alla faccia dei suoi 21 anni, si è caricato la squadra sulle spalle, diventando titolare inamovibile. E il tecnico ci punta ancora, nonostante il recupero di tutti i “mammasantissima” del gol, da Lapadula e Pavoletti a Petagna e Shomurodov, perché Luvumbo, con i suoi scatti e i suoi dribbling, è un'arma che gli avversari difficilmente riescono a disinnescare.

Come a Saint-Vincent

A secco con la Primavera, nelle sfide contro la Juventus, Luvumbo si è preso la scena lo scorso 29 luglio, nel ritiro in Valle d'Aosta. Contro la NextGen dell'ex rossoblù Massimo Brambilla, Zito è rimasto un'ora a guardare in panchina. Poi Ranieri lo ha gettato nella mischia e l'angolano si è abbattuto come un uragano sui giovani bianconeri. Tre reti in neanche venti minuti, in un paio di circostanze con la gentile collaborazione del portiere bianconero Gori, infilato prima con una conclusione di sinistro sul primo palo, poi con un beffardo colpo di testa in uscita e, infine, con un destro in diagonale. Il tutto festeggiato con un iconico balletto a imitare un pugile sul ring, con la baby Juventus al tappeto.

Provaci ancora, Zito

Claudio Ranieri nasconde le scelte, soprattutto per l'attacco. Ma contro la Juve, lì davanti, potrebbe esserci spazio ancora una volta per Luvumbo, fin qui dieci presenze, nove da titolare, e una sola gara saltata, per infortunio, contro la Fiorentina. Anche perché Zito in campo ha preso coraggio e vive ogni palla come una battaglia personale. E contro la Vecchia Signora proverà a lasciare il segno, magari sperando di poter esaltare i suoi connazionali, che potranno seguirlo in tv, sognando nuove imprese con l'Angola in Coppa d'Africa, a gennaio. Ma quella sarà tutta un'altra storia.

