Gara solidale per aiutare la famiglia di Fabio Solanas 

La comunità di Tortolì si mobilita per aiutare la famiglia di Fabio Solanas, il ragazzo rimasto gravemente ferito in un incidente stradale il giorno di Ferragosto. Il giovane è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Le condizioni sono critiche e la prognosi resta riservata. La priorità dei familiari più stretti è stargli accanto nella sfida per la vita, ma il soggiorno cagliaritano presenta spese ingenti, tanto che la cittadina ha attivato una spontanea rete di solidarietà per sostenere vitto e alloggio in città. «È un’iniziativa lodevole che mette in evidenza il gran cuore della nostra comunità in un momento delicato per la famiglia di Fabio», afferma Irene Murru, assessore ai Servizi sociali. «Con la collaborazione di ciascuno di noi possiamo fare qualcosa di concreto per aiutare i familiari in questo momento di grande difficoltà. Ogni contributo può fare davvero la differenza», spiegano i promotori della maratona solidale. Il versamento può essere effettuato sul conto corrente intestato alla mamma di Fabio, Ornella Uleri: IT84M0567617295IB0001429580. L’incidente risale al 15 agosto scorso, alla periferia di Girasole. Nello schianto, avvenuto dopo che il giovane operaio aveva perso il controllo della moto, Solanas ha riportato un trauma cranico e diverse fratture. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA