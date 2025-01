Gara sociale di salto a ostacoli, sfida tra venti giovani cavalieri   

Successo per la gara sociale di salto a ostacoli a cavallo che si è tenuto nei giorni scorsi al maneggio Su Marchesu Ramon a Tortolì con la partecipazione del circolo equestre Monte Idolo. Una ventina tra cavalieri e amazzoni di diverse età (dagli otto ai 25 anni) e livelli di esperienza hanno partecipato con entusiasmo. Una bella opportunità per mettersi alla prova insieme ai loro amatissimi cavalli. Ogni salto, ogni corsa verso il traguardo è stata l’espressione di ore di allenamento e dedizione. Diverse le categorie con ostacoli dai 30 a 40 cm pensati per dare spazio ai giovani nuovi talenti, sino agli 80 riservati agli atleti più esperti con abilità consolidate. E proprio in questa categoria si è distinto il giovane Simone Mulas (15 anni) con la sua fidata cavalla Lady. Una coppia che ha dimostrato ancora una volta grande affiatamento e precisione. Non solo la tecnica, fondamentale è infatti anche una perfetta intesa tra cavallo e cavaliere. «Una gara che ha visto confrontarsi altleti di diverse età ed esperienze ma che condividono la stessa passione – dicono gli organizzatori – mettendo in risalto una sana competitività e soprattutto l’impegno nel lavoro con cavalli. I nostri complimenti vanno a tutti i giovani cavalieri e amazzoni che hanno partecipato per la loro dedizione, maturità e l’amore dimostrato per questi splendidi animali». Momenti come questi infatti non servono solo a mettere alla prova le abilità tecniche, ma anche a creare ricordi indimenticabili, esperienze di vita che vanno ben oltre la competizione.

