Gara regionale di clarinetto: le Medie fanno il pieno di premi 

Primo premio assoluto e vari riconoscimenti per i clarinettisti dell’istituto Comprensivo di Serramanna, che hanno partecipato al IV Concorso di clarinetto al Conservatorio di Cagliari, riservato alle scuole medie ad indirizzo musicale e ai licei musicali della Sardegna. Con votazione 100/100 a Mattia Toro, studente di prima media, primo premio assoluto e gli attestati di merito ai primi tre migliori nelle rispettive categorie, Riccardo Zucca, 1°per la seconda media, Mara Della Porta e Maria Luisa Patti, rispettivamente 2° e 3° per la terza media. «Sono davvero molto orgogliosa di tutti i miei alunni. Un ringraziamento al prof Robertino Scano, che li ha accompagnati al pianoforte», dice la docente di clarinetto, Carolina Durzu. ( f. in. )

