Dolianova.
04 gennaio 2026 alle 00:14

Gara podistica,  viabilità modificata 

Cresce l’attesa a Dolianova per la 48^ edizione della “Coppa Epifania Epifania, 32° memorial Ennio Podda” di corsa su strada in programma il 6 gennaio. Dopo alcune edizioni all’interno del parco artistico “Gianni Argiolas”, la tradizionale gara podistica tornerà nel centro urbano con un circuito di circa un chilometro che si snoderà nelle vie intorno alle piazze Europa e Brigata Sassari.

Previste anche una corsa di 50 metri per i bambini di età inferiore ai 6 anni e una gara per amatori. Per ragioni di sicurezza, le vie intorno a Piazza Brigata Sassari e Piazza Europa saranno chiuse al traffico dalle 7 alle 14, con una modifica del percorso anche per i mezzi di linea dell’Arst. I bus provenienti da Donori e Serdiana seguiranno il seguente percorso: Corso Repubblica, via dei Pisani, via Candido Manca, via Dante, Stazione, con fermata sostitutiva in Piazza dei Pisani. Ritrovo alle 9 in Piazza Europa. (c. z.)

