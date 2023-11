Gara persa, poi le offese social 

In campo i ragazzi hanno giocato, si sono divertiti con massimo fair play. E pazienza se il risultato finale fra Ales e Ghilarza è stato netto con un 17 a 1 in favore della squadra del Guilcier. È fuori dal rettangolo di gioco che qualcuno è andato oltre i valori dello sport con un commento che non è piaciuto affatto all’Associazione calcio Ales. «Oggi ad Ales mondiale di tennis, cacciatori contro pastori» è il commento comparso su un sito sportivo, autore Jhon Deere. Parole che sono suonate «lontane anni luce dallo spirito sportivo che dovrebbe caratterizzare i nostri campi di calcio» sostiene Damiano Cadoni, responsabile del settore giovanile dell’Ales.

La storia

La partita del campionato juniores-under 19 regionale è scivolata via in un clima di sano agonismo e competizione. Prima il minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione, poi la gara finita con un verdetto chiaro che tutti hanno rispettato. Poco dopo a rovinare la serata e appesantire il clima ci ha pensato qualcuno con quel commento. «I nostri ragazzi hanno perso- ha osservato Damiano Cadoni - onore agli atleti e alla società del Ghilarza che è una realtà ben diversa sia come bacino d’utenza che come squadra visto che militano in Eccellenza e noi in Terza categoria». Ma quella frase scritta sul sito sportivo ha infastidito un po’ tutti nella società di Ales. «La persona che ha scritto quel commento dimostra grande ignoranza – va avanti – voglio credere che sia qualcuno che non ha nulla a che vedere con il Ghilarza». Cadoni ricorda che per tutta la settimana il Ghilarza aveva chiesto il rinvio della partita ma non è stata accolta per indisponibilità del campo in altre giornate. «Non penso che questo possa aver spinto qualcuno a un commento simile, penso di più che qualche tifoso, avendo saputo del “rifiuto”, si sia lasciato andare con quel commento».

La polemica

«Siamo una società nata due anni fa con tanti sacrifici – sottolinea – non vogliamo che i nostri ragazzi crescano con pregiudizi. Tanto più che il lavoro del pastore ha la sua dignità come qualsiasi altra attività, anzi sono certo che avrebbe molto da insegnare alle nuove generazioni». Il responsabile del settore giovanile dell’Ales rimarca che «il termine è stato utilizzato in modo spregiativo». E ancora. «Chiunque sia l’autore di quel commento non ha chiari quali siano i veri valori dello spirito sportivo, soprattutto quando si parla di settore giovanile – ribadisce – davanti a fatti simili non possiamo lamentarci se poi i giovani si allontano dal calcio».

RIPRODUZIONE RISERVATA