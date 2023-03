Gara illegale, muore un 16enne 

Monza. Un rettilineo in una zona industriale di solito deserta, moto che sfrecciano a forte velocità e tanti ragazzi che la riprendono con i cellulari. La gara proibita di Biassono è finita con la morte di un 16enne, schiantato su un’auto apparsa sul “circuito” scelto dai ragazzi per passare la loro domenica. Christian Donzello, studente di Monza, era sulla sua enduro 250 quando si è trovato davanti una Volkswagen Polo che aveva appena svoltato in via Friuli. Inevitabile l’impatto.

L’alcol test

Contro l’auto è finito anche un altro motociclista di 18 anni, che dopo i controlli al San Gerardo di Monza è stato dimesso con sette giorni di prognosi. Donzello invece è stato portato all’ospedale Niguarda di Milano, dove è morto per via dei gravi traumi riportati. I carabinieri hanno identificato i presenti e sottoposto il guidatore dell’auto, un 22enne brianzolo, a un alcol test che ha dato esito negativo. Ora stanno esaminando i video dell’incidente apparsi sul web e quelli registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

Il video

Non è stata una sfida mortale invece quella che ha causato la morte di due quindicenni, travolti nel tardo pomeriggio di domenica da un treno a Berbenno di Valtellina (Sondrio). Le prime indagini hanno escluso che la tragedia sia riconducibile a una “challenge”, in voga tra molti adolescenti in questi ultimi tempi, che prevede l’attraversamento dei binari all’ultimo momento. C’è un video non lascia dubbi sul fatto che si sia trattato di una tragica imprudenza e non, come ipotizzato in un primo momento, di una sfida drammatica.