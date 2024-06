Gara di tuffi d’altura,  Porto Flavia diventa una piccola Acapulco 

Iglesias come Acapulco. Sarà la zona di Porto Flavia ad ospitare i tuffi d’altura. La storica manifestazione è stata “strappata” alla Costiera Amalfitana: appuntamento il 6 e 7 luglio, i migliori tuffatori del mondo daranno vita al “MarMeeting Porto Flavia 2024”».

Uno smacco per Furore (la località campana che per oltre un ventennio ha ospitato l’evento), una grande vetrina per Iglesias che, in occasione dei festeggiamenti per il centenario della Galleria Porto Flavia, si regala un avvenimento dal respiro internazionale e che in Italia prevede due soli appuntamenti annui (l’altro è a Polignano a Mare).

La scelta

«“MarMeeting” - spiega il presidente della società Franco Varese - nasce nel 1985 come una rassegna che intendeva combinare la promozione del territorio allo sport. Nel 1996 a Furore si svolse il primo campionato con una piattaforma che per la prima volta in assoluto, fu costruita a 26 metri». Fino al 2019, la manifestazione ideata dalla famiglia Varese rappresenta uno degli eventi internazionali della disciplina dei tuffi dalle grandi altezze più attesa a livello mondiale: «È poi mancato - prosegue Varese - l’appoggio istituzionale per poter proseguire il sodalizio. Un sostegno invece arrivato dal Comune di Iglesias. Dal primo sopralluogo effettuato a settembre, abbiamo intravisto immediatamente le potenzialità di un sito di una bellezza con pochi eguali, perfetta per questa disciplina che dovrebbe esordire anche alle Olimpiadi del 2028. Spero sia il primo evento di una lunga serie che possa portare ad una tappa fissa nel circuito mondiale Red Bull».

La gara

Saranno 24 gli atleti che, da sopra lo sbocco della Galleria Porto Flavia, si daranno battaglia da una piattaforma posizionata a 27 metri dalla superficie del mare per la categoria maschile e a 20 per quella femminile. Provenienti da tutte le parti del mondo, Varese rivela: «Appena hanno visionato le immagini del luogo, sono piovute tantissime richieste di partecipazione. Chiaramente la scelta è stata poi effettuata tenendo in considerazione soprattutto la classifica».

L’evento sarà trasmesso da RaiSport ed in tutto il mondo in diretta streaming dalla piattaforma ufficiale dell’organizzazione. Un’iniziativa che ha necessitato di svariati mesi di preparazione, l’apparato organizzativo è tuttora all’opera e intende riuscire a far vedere gli spettacolari tuffi al maggior numero possibile di spettatori. Il pubblico sarà quello delle grandi occasioni e lo spicchio di mare sulla falesia della costa sud occidentale sarà per due giorni al centro delle attenzioni.

Il Comune

«Stiamo lavorando con l’organizzazione - rivela l’assessore comunale allo Sport Vito Spiga - per poter assicurare la maggiore visibilità possibile. Ci saranno tante imbarcazioni deputate ad ospitare il pubblico. Sarà una vetrina di promozione turistica con pochi precedenti, darà al territorio l’opportunità d’esser visto da una prospettiva differente che, mi auguro, abbia una ricaduta economica e d’immagine per la città».

Per il sindaco Mauro Usai, “MarMeeting” dimostra l’attenzione verso la valorizzazione del patrimonio minerario: «Riuscire ad ospitare un tale evento che si svolge in un’altra sola località italiana ci rende ancor più protagonisti. Credo sia uno dei modi migliori per celebrare il centenario di Porto Flavia».

