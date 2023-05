Gara di traduzioni dal latino, premiati otto studenti 

La lingua latina appassiona ed incuriosisce ancora i giovani. A dimostrarlo sono i quasi 100 ragazzi provenienti da tutta la Sardegna che hanno partecipato alla gara regionale di lingua e civiltà latina Certamen Karalitanum, organizzato quest'anno dai licei scientifici Pacinotti di Cagliari e Pitagora di Selargius.

Il concorso, che nasce nella rete del Sodalicium Latinum come gara di traduzione di testi in lingua latina, giunge quest'anno alla quarta edizione con una novità: una sezione dedicata alla civiltà latina, finalizzata a promuovere gli antichi ma pur sempre attuali valori romani, come spiegano le docenti responsabili del progetto Patrizia Macciò e Adele Galli. Gli studenti delle classi seconde e terze del liceo, facenti parte delle categorie juniores e seniores, si sono confrontati nella traduzione di un brano di Cicerone e Cornelio Nepote. Agli studenti delle classi quarte e quinte, per la categoria civiltà, il compito di produrre un testo sul tema dell'amicizia in Virgilio e Cicerone o su quello della felicità in Orazio e Seneca.

I cinquanta finalisti sono stati valutati da una giuria composta da quattro docenti provenienti dai licei del territorio e guidati dalla professoressa Anna Flore, che definisce la gara come «un'ottima occasione per coinvolgere i ragazzi nello studio del latino in modo alternativo». Otto i vincitori decretati dalla giuria, che sono stati premiati in una cerimonia che si è tenuta ieri al Pacinotti, alla presenza della dirigente scolastica Valentina Savona.

Ad aggiudicarsi il primo posto sono stati Emma Gessa del Convitto Nazionale per la categoria juniores, Alessandro Casti per la categoria seniores e Angelica Atzeni per la categoria civiltà, entrambi studenti del Pacinotti. Gli altri premi sono andati a Annarita Pili, Sofia Rabatti, Eleonora Manca, Alberto Serra e Sebastiano Murgia.