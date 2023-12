Gara di solidarietà per la futura casa da destinare ai bambini orfani  

Continua la catena di solidarietà per la cooperativa Killia che il prossimo anno aprirà a Selargius la prima casa famiglia per bimbi orfani con disabilità. Non solo spettacoli teatrali e concerti che promuovono la raccolta fondi per aiutare Simona Cao e Michele Allodi - la coppia che sta trasformando la casa di famiglia nel centro della città in una comunità allargata per i nuovi ospiti speciali - a finanziare i lavori di ristrutturazione partiti di recente al civico 74 di via San Nicolò.

Domani è in programma una serata di beneficenza dedicata a bambini e famiglie, durante la quale si potrà scrivere una favola. Tutto organizzato dall’associazione “Fantasia e cuore”, con il supporto di Lions club Selargius, nella sala polivalente di piazza Si ‘e Boi dalle 17 in poi. In omaggio verrà consegnato il libro di favole “Fantasia e cuore”, mentre il ricavato andrà interamente a finanziare la costruzione della casa famiglia che dal prossimo anno ospiterà bimbi rimasti soli. Cinque i minori che andranno a vivere insieme alla famiglia selargina: mamma Simona, papà Michele, e i loro figli, due naturali e la piccola Asia, una bimba originaria della Serbia che la coppia ha adottato pochi anni fa. (f. l.)

