Gara di solidarietà per il defibrillatore 

Il calciobalilla finanzia la solidarietà. Il ricavato di un torneo di biliardino, che a maggio si è tenuto nella stazione di servizio Tuerra petroli, e con un gruzzolo di offerte raccolte all’interno della comunità, è stato acquistato a Tertenia un defibrillatore installato all’esterno del distributore. «Un gesto concreto di solidarietà e partecipazione che dimostra quanto sia forte il senso di comunità nel nostro paese. Il nuovo dispositivo - afferma Luca Piroddi, presidente della Croce verde - si aggiunge alla rete dei cinque defibrillatori già installati negli ultimi due anni sul territorio comunale, a conferma di un impegno costante per rendere Tertenia un paese sempre più cardioprotetto». Durante l’inaugurazione, a cui nei giorni scorsi hanno preso parte gli amministratori comunali, il parroco, don Joilson Macedo, e le delegazioni di Croce verde e Avis, Piroddi è intervenuto per rimarcare l’importanza della formazione di persone per l’utilizzo dello strumento salvavita. «Un defibrillatore - ricorda il presidente dell’associazione di volontariato - è efficace solo se ci sono persone in grado di usarlo. Per questo, grazie alla disponibilità della Croce verde, sarà possibile per la popolazione partecipare a corsi di primo soccorso e uso del Dae per ampliare il numero di cittadini formati».

Negli ultimi anni sono state diverse le iniziative che in paese hanno finanziato l’acquisto di defibrillatori, alcuni dei quali installati nella marina di Sarrala che, soprattutto durante la stagione estiva, è popolata da decine di migliaia di persone e dove, da anni, manca un presidio fisso di guardia medica. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA