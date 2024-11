Gara di solidarietà per gli anziani 

Dopo il fuoco e la distruzione, la solidarietà vera. Carbonia non lascia al proprio destino l’associazione Terza Età la cui storica sede sociale di via Lazio tre notti fa è stata devastata da un incendio appiccato da una banda di ladri-vandali.

La reazione

La valanga di solidarietà che, dal mondo delle istituzioni a quello dell’associazionismo ha benevolmente travolto da subito il sodalizio guidato da Giancarlo Cancedda, è passata dalle parole ai fatti nel volgere di poche ore. «Siamo commossi e onorati – afferma Cancedda, ieri di nuovo nella sede di via Lazio assieme a varie commissioni consiliari che hanno voluto compiere un sopralluogo - non ci arrendiamo, rialzeremo la testa e lo potremo fare anche grazie a quanti in vario modo ci stanno dando una mano d’aiuto». Si tratta di atti tangibili. Alcuni operai, un muratore e un idraulico hanno già detto che, compatibilmente con le indicazioni del Comune, si metteranno immediatamente a disposizione.

Prime azioni

La solidarietà si è fatta concreta «per non interrompere le attività della Terza Età dove si contano centinaia di iscritti» spiega per il Coordinamento associazioni Bacu Abis Sandro Mereu. Pertanto Bacu Abis due sere fa ha ospitato per il corso di ballo gli iscritti del sodalizio di via Lazio. Mano tesa anche dal Centro Anziani di via degli Artiglieri: «Abbiamo in comune con la Terza Età l’insegnante di ginnastica - afferma il presidente Emilio Podda - quindi chiaramente a costo zero non vediamo l’ora di ospitare gli amici di via Lazio». Le proposte fioccano. I gestori della palestra della scuola elementare di via Roma hanno già annunciato di poter ricavare spazi e ore da concedere alla Terza Età. Anche la parrocchia della Beata Vergine Addolorata, con cui il sodalizio di fatto confina, ha dichiarato di non voler restare indietro: «Si sono fatti avanti per concederci alcuni spazi nel salone parrocchiale», anticipa Cancedda. Una mano d’aiuto sono pronti a darla anche i comuni cittadini, come Tore Gerano, da anni impegnato con un gruppo di volontari in attività di bonifica nei luoghi degradati della città. E anche l’amministrazione comunale si è detta capace di fornire risposte immediate: si sta valutando l’ipotesi di concedere degli spazi nel piano superiore della biblioteca di viale Arsia per non interrompere il corso di pittura, e si cercherà di rendere il più snello possibile il bando di assegnazione dei contributi alle società del terzo settore in modo che la Terza Età acquisisca nel più breve tempo possibile i finanziamenti dovuti. Il consigliere regionale Luca Pizzuto ha confermato che studierà quali percorsi agili si potranno intraprendere per sostenere le necessità del sodalizio tramite la finanziaria regionale. Intanto, per quanto attiene ciò che è accaduto in via Lazio (cui sommare l’incendio avvenuto la stessa notte in un appartamento di via Veneto), il sindaco Pietro Morittu ha preannunciato la necessità di un vertice con le forze dell’ordine per discutere della questione ordine pubblico.

