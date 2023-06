Gara di solidarietà in paese dopo i tre incendi all’Agrifoglio 

Gara di solidarietà a San Giovanni Suergiu, nei confronti della cooperativa Agrifoglio, che nel giro di una settimana ha visto andare in fumo gran parte del lavoro degli ultimi anni.

I tre incendi che sono divampati nelle notti del 25 e 27 maggio e primo giugno hanno messo in ginocchio l’azienda, mandando in fumo centinaia di balle di fieno, due grossi mezzi da lavoro e parte della struttura ricettiva in cui era situata la pizzeria. Azienda che conta una ventina di dipendenti, alcuni dei quali soci della cooperativa stessa. A dare un segnale di solidarietà ci ha pensato la chiesa come racconta Don Tonino Bellu, sacerdote della parrocchia San Giovanni Battista: «Da sabato, abbiamo messo in chiesa un contenitore per ricevere le offerte in segno di solidarietà e incoraggiamento, per far sì che le persone che lavorano all’interno dell’azienda si sentano appoggiate dalla comunità». Anche una rappresentanza dell'amministrazione comunale, come racconta la sindaca Elvira Usai in segno di solidarietà e per lanciare un messaggio positivo per la stagione turistica, ha deciso di cenare ieri sera presso l'agriturismo. «Se ognuno di noi potesse seguire questo piccolo gesto, la cooperativa potrebbe risollevarsi economicamente dopo i gravi danni subiti a seguito dei tre incendi. Stiamo cercando di dimostrare che la vigliaccheria e la malvagità di pochi, non deve pregiudicare il lavoro, i sacrifici e la stagione di questi giovani ragazzi che tentano di mantenere un'economia nel nostro paese».

