Gara di solidarietà dopo i furti di piante: il giardino perduto della scuola rinasce grazie alla generosità dei cittadini 

Su una cosa non c’è alcun dubbio: il giardino della scuola di via Vico a Quartu crescerà presto rigoglioso con tanti alberi da frutto, fiori e piantine.

Perché dopo il furto di susini, nespoli e melograni nelle scorse settimane, si è scatenata una lunga onda di solidarietà per aiutare i bambini della scuola primaria che erano rimasti molto delusi perché qualcuno nel buio della notte, durante le vacanze natalizie, aveva scavalcato i cancelli e portato via gli alberi, che erano stati piantati durante la Festa degli alberi in una giornata organizzata dall’amministrazione comunale.

Benefattori

E così dopo l’intervento del Comune che assieme ai giardinieri della ditta che si occupa del verde pubblico avevano subito portato nuove piante, ieri è toccato a un pensionato portare a scuola due nespoli, un melograno, un susino e circa settanta tra primule e violette.

«Perché c’è chi sottrae e chi dona» dice la dirigente scolastica Cinzia Sciò, «per noi è stato un giorno di festa. Una volta che la notizia del furto si è diffusa abbiamo avuto tramite mail e telefonate la solidarietà di tante persone e abbiamo avuto anche questa donazione di alberi da frutto da parte di un gentilissimo pensionato che ci ha donato anche piante fiorite per abbellire la nostra scuola».

Una mattina che sembrava uguale a tutte le altre si è trasformata in una mattina di festa con i bambini che aiutati dalle insegnanti si soni subito messi all’opera per piantare gli alberi e rinvasare i forellini. «Anche altre persone» prosegue la dirigente, «ci hanno chiesto se avevamo bisogno di altre piante ma abbiamo ringraziato e detto che per il momento non abbiamo altre necessità».

La gioia degli alunni

E i più contenti ieri erano i bambini «che bello siamo troppo felici perché adesso abbiamo altre piante di cui prenderci cura» .Ed erano stati proprio loro , il giorno dopo il furto , ad esprimere il loro disappunto scrivendo su alcuni cartelli che avevano esposto in giardino “Rivogliamo le nostre piante” e ancora “Ridateci il nostro melograno”.

Appello che non è stato recepito dal ladro ma fortunatamente da tantissime brave persone. «La cosa grave» aveva sottolineato dopo il furto la dirigente, «non è certo l’entità economica del gesto quando l’ostacolo a portare avanti progetti di sostenibilità ambientale».

Reazioni

Il furto aveva amareggiato anche l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta che si era detta «ancora una volta incredula di fronte a un gesto tanto vile quanto misero, che non trova giustificazione né senso. Gli alberi, messi a dimora lo scorso novembre durante la Festa degli Alberi, rappresentavano un simbolo di fiducia e speranza per il futuro, costituivano le fondamenta di un progetto educativo condiviso con i bambini, che avevano partecipato con entusiasmo alla piantumazione, sposando i valori dell’educazione ambientale promossi dal Comune e dalla scuola stessa».

I ladri di alberi non era la prima volta che agivano. Lo stesso furto era stato compiuto lo scorso anno anche nella scuola di via Portogallo a Pitz’e Serra e in quell’occasione c’era stata una gara di solidarietà nel quartiere che avevano aiutato gli studenti rimasti delusi per l’accaduto.

RIPRODUZIONE RISERVATA