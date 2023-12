“Gara” di presepi della Pro Loco 

Lavori in corso per il concorso del presepe 2023, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale. I presepi sono stati sistemati all’esterno dei caseggiati affinché siano facilmente visibili e visitabili dagli stessi organizzatori. Questi documenteranno attraverso delle videoregistrazioni la riproduzione scenica della natività di Gesù Bambino. I video saranno pubblicati nella pagina Facebook dell’associazione e soggetti così a valutazione dagli stessi utenti del social. Verranno premiati i tre presepi che avranno ricevuto più like. Le premiazioni dei migliori lavori saranno fatte nel tardo pomeriggio di sabato 6 gennaio nella sala convegni della biblioteca comunale. Una iniziativa che ha come scopo quello di portare l’atmosfera del natale anche nelle strade del paese attraverso momenti di collaborazione e di incontro fra le persone di un gruppo specifico, di un vicinato, di una scuola. (s. g.)

