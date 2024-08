Gara di poesia, finale a Santu Jacu 

C’è grande attesa per la finale regionale di “Poetry slam Sardegna 2024”, la sfida di poesia che consente ai partecipanti di proporre in 3 minuti a testa la propria vena interpretativa usando solo la voce e i linguaggi del corpo. I testi devono essere scritti di proprio pugno, niente musica o oggetti scenici, con il il pubblico che decreta il vincitore. La manifestazione, promossa da Pro Loco, Comune e associazione Suq, è in programma sabato alle 20 nei giardini della chiesa di Santu Jacu. La serata sarà presentata da Giovanni Salis, mentre gli stacchetti musicali sono di Giuseppe Roccu all’organetto. Il super ospite è Gloria Riggio in “Periodiipotetici”. In gara Gabriele Attene, Terri Melon, Gabriele Baldino, Tiziana Mura, Valerio Janus Camera, Roberto Nieddu, Nicolò Corda, Maria Oppo, Simone Faraghi, Daniele Podda, Valentina Loche, Gabriele Ratano. L’evento ritorna nel Guilcier e fa seguito alla gara che si era svolta diversi mesi fa quando vinse Maria Oppo, sedilese di 28 anni. ( s. c. )

