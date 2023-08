Gara di pittura per baby artisti 

Tempere o pastelli, gessetti o acquerelli, una tela bianca, estro e tanta fantasia. Sono gli ingredienti per partecipare sabato ad Atzara alla quinta edizione dell’estemporanea di pittura riservata ai piccoli artisti dal titolo “I colori di un’isola”. Il concorso organizzato dal Museo di arte moderna Mama, in collaborazione col comitato Santa Maria 2023, avrà inizio alle 9.30 con la consegna delle tele e proseguirà per tutto il mattino tra le vie del paese dove i partecipanti potranno sistemare cavalletti e colori nell’angolo preferito, scegliere la tecnica pittorica e dare sfogo al talento artistico. Due le categorie: per i bambini da 6 a 10 anni e per i ragazzi da 11 a 14. Domenica alle 19 in piazza San Giorgio la giuria premierà l’opera migliore di ogni categoria, e darà un riconoscimento a tutti i partecipanti. (l. c.)

