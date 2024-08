Gara di generosità con tir carichi di fieno 

«Fin da subito, dopo l’incendio, abbiamo ricevuto telefonate da tantissime persone, desiderose di aiutare i nostri allevatori e agricoltori colpiti dal disastro», afferma Toni Bosu, il sindaco di Orotelli. L’allevatore Daniele Sedda, mentre assiste al via vai di trattori e tir carichi di balle di fieno, dice: «La gente ci è venuta incontro. Queste azioni, nelle nostre campagne, ci saranno sempre». A Orotelli il fuoco ha devastato tutto. Ettari e aziende. Non potrà mai incenerire, però, la solidarietà che unisce i pastori dell’Isola. Dopo i roghi del 21 luglio, il paese riparte. “Sa paradura” non tradisce. E porge oltre 200 balle di fieno, mangimi e aiuti in arrivo da tutta la Sardegna. Ieri mattina la consegna del prezioso carico. «Da Sanluri, da Bonarcado, da Ozieri, da Arborea: i viaggi sono stati numerosi - spiega Sedda -. Orotelli riparte davvero grazie a questo grande aiuto». Il fonnese Cristoforo Coccollone, allevatore della Cooperativa produttori di Arborea, puntualizza: «Appena ci siamo resi conto del dramma che ha colpito Orotelli, ci siamo subito prodigati per dare un contributo. Da Arborea abbiamo portato trinciato di mais e fieno». L’ispettore dei vigili del fuoco, Andrea Spiggia, conclude: «Quel giorno le fiamme hanno fatto molti danni».

