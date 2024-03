Gara di corsa in pineta: 200 atleti  

Un appuntamento imperdibile anche quest’anno per duecento atleti che domenica a Nuoro, parteciperanno alla ventiduesime edizione della gara campestre “Cross Nuraghe Ugolio - Città di Nuoro”, manifestazione organizzata dalla società cittadina Atletica Amatori Nuoro con il patrocinio del Comune e della Fidal Sardegna e quest’anno dedicata al luogotenente dei carabinieri Walter Proia, storico dirigente dell’Atletica Amatori e lui stesso atleta nelle gare podistiche, scomparso il 21 ottobre scorso a 59 anni.

La competizione è in programma domenica nel plesso nuragico della pineta di Ugolio con ritrovo dei partecipanti alle 9.30 e inizio della gara alle 10.30. Ieri la manifestazione è stata presentata in Comune dal vice sindaco e assessore allo Sport, Fabrizio Beccu, il presidente dell’Atletica amatori, Angelo Serra, la dirigente del sodalizio, Francesca Fronteddu, il delegato provinciale del Coni, Sandro Floris e dalla presidente provinciale dell’Aics, Sara Lostia. Serra, ha spiegato che quest’anno per la sovrapposizione dei calendari regionali, la gara vedrà la partecipazione dei corridori della sola categoria master, in un percorso ad anello di mille metri. L’assessore Beccu ha ringraziato la società «per l’impegno nell’organizzare la manifestazione».

