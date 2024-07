Gara di ciclismo, modifiche al traffico 

La circolazione stradale sarà temporaneamente modificata sabato in occasione della gara ciclistica “Coppa città di Monastir”, giunta alla seconda edizione. A partire dalle 14 fino alle 20 la circolazione veicolare sarà sospesa nelle vie Deledda, Copenaghen, Zurigo, Londra, Atene, Bruxelles, Lussemburgo, Berlino, Emanuela Loi e Madrid e sarà vietata la sosta lungo tutto il percorso della competizione che parte da via Deledda, prosegue per via Copenaghen, Zurigo, Bruxelles, Berlino, Atene e termina in via Loi. Dal pomeriggio sarà quindi vietato il transito di tutti i veicoli che non sono al seguito della gara, non sarà possibile immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti e attraversare la strada per i conducenti di veicoli o pedoni. La partenza è prevista per le 17: i concorrenti svolgeranno un percorso lungo un chilometro circa, da ripetersi in base alla categoria di appartenenza e al regolamento.