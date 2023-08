Gara di bocce davanti al campo inagibile 

Oggi a Ghilarza, dove da diversi anni è chiuso il bocciodromo, ritornano protagoniste le bocce. Alle 9 nell’area antistante il campo si disputa il “Trofeo della resistenza” organizzato dal circolo Sa Teula con la Cooperativa produttori Arborea. E si tratta proprio di “resistenza” quello che il circolo Sa Teula sta facendo ormai da diversi anni, in attesa di poter di nuovo utilizzare i campi. Nel frattempo gli atleti sono migrati a Borore e a Oristano. Il presidente Antonio Piras chiarisce: «Non voglio fare polemica, mi limito a leggere i fatti. Un anno fa, durante una riunione dal sindaco e dall’assessore ai Lavori pubblici ci era stato garantito che a settembre di quell’anno sarebbero stati fatti i lavori. Oggi siamo ancora così. Noi resistiamo, ecco perché il torneo della resistenza. Essendo il bocciofilo chiuso non possiamo fare richieste di finanziamento, non possiamo allenarci, fare gare in casa». Da parte sua il sindaco Stefano Licheri afferma: «Resistiamo anche noi: per le bocce, la scuola, per garantire i servizi, resistiamo per l’intera comunità, alla crisi economica. Noi abbiamo bandito due gare per assegnare i lavori ma l’aumento dei prezzi hanno fatto sì che andassero deserte. Adesso aspettavamo 30mila euro dal Collegato alla finanziaria ma abbiamo saputo che non potranno arrivare per quel canale e la Rgeione li concederà con una variazione». ( a. o. )

