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Donori.
03 giugno 2026 alle 00:41

Gara d’appalto per ultimare il nuovo incubatore d’impresa 

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Via libera del Comune di Donori alla gara d’appalto da 375mila euro per ultimare l’incubatore d’impresa nella zona artigianale “Is Arenas”. L’ aggiudicazione si svolgerà sul portale telematico Sardegna Cat, con esclusione automatica delle offerte con eccesso di ribasso.

L’intervento, finanziato con 300mila euro dalla Regione e 75mila dal Comune, renderà l’immobile idoneo ad accogliere nuove proposte. In programma servizi igienici, riscaldamento e climatizzazione e predisposizioni per un impianto fotovoltaico. Attualmente, sono cinque le unità della struttura prefabbricata occupate da imprese artigiane e di trasformazione di prodotti agricoli e lattiero caseari. La sesta unità, invece, non è mai entrata in funzione.

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