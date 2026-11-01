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Guspini
02 novembre 2026 alle 00:55

Gara d’appalto per la mensa, un incontro 

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L’amministrazione comunale, in previsione della nuova gara d’appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, promuove un incontro pubblico aperto alla cittadinanza per condividere linee guida, obiettivi e proposte per la futura mensa scolastica. L’appuntamento giovedì, alle 15,30 nella sala consiliare del Comune.Nel corso dell'incontro verranno illustrate le principali novità che l’amministrazione intende inserire nel nuovo capitolato d’appalto: maggiore attenzione alla qualità delle materie prime, con preferenza per prodotti a filiera corta, biologici e a chilometro zero; attenzione alle diete speciali e alle esigenze etico-religiose; sostenibilità ambientale con la diminuzione della plastica monouso; progetti di educazione alimentare in collaborazione con le scuole.genitori, insegnanti, rappresentanti d’istituto, comitati mensa e operatori, per raccogliere suggerimenti, segnalazioni e buone pratiche.

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