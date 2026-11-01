Gara d’appalto per la mensa, un incontro 

L’amministrazione comunale, in previsione della nuova gara d’appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, promuove un incontro pubblico aperto alla cittadinanza per condividere linee guida, obiettivi e proposte per la futura mensa scolastica. L’appuntamento giovedì, alle 15,30 nella sala consiliare del Comune.Nel corso dell'incontro verranno illustrate le principali novità che l’amministrazione intende inserire nel nuovo capitolato d’appalto: maggiore attenzione alla qualità delle materie prime, con preferenza per prodotti a filiera corta, biologici e a chilometro zero; attenzione alle diete speciali e alle esigenze etico-religiose; sostenibilità ambientale con la diminuzione della plastica monouso; progetti di educazione alimentare in collaborazione con le scuole.genitori, insegnanti, rappresentanti d’istituto, comitati mensa e operatori, per raccogliere suggerimenti, segnalazioni e buone pratiche.

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