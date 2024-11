«Gara da rifare, chiederemo l’annullamento»  

Il rischio è che non sia finita qui. Che ci saranno strascichi e polemiche. Perché una delle offerte per il Capodanno, quella della società Muse, alla fine non è mai arrivata «per problemi alla piattaforma che hanno impedito la nostra partecipazione», spiega Graziella Marchi, responsabile comunicazione che da giorni punta il dito contro «i disservizi della piattaforma sulla quella presentare le offerte». Il Comune, martedì scorso, aveva chiesto e ottenuto dalla Regione la possibilità di riaprire il bando (dalle 14 alle 22) dopo che Muse aveva dimostrato che «il portale pubblico SardegnaCat, il 14 novembre scorso, a gara ancora aperta, era in manutenzione, impedendo di fatto di poter inviare la propria offerta tecnica ed economica». Nonostante questa possibilità, neppure martedì Muse, nonostante quattro tentativi, ha potuto completare la presentazione dell’offerta per il Capodanno. «Visto il malfunzionamento che continua del portale SardegnaCAT, e visto che il nuovo Codice degli Appalti prevede affidamenti diretti fino a circa 700mila euro, chiederemo l’annullamento della gara d’appalto e l’Affidamento Diretto ai soggetti che hanno provato a partecipare e riservandoci di fare denuncia-querela alla Procura della Repubblica». ( ma. mad. )

