Gara contestata, il Tar promuove Abbanoa 

Una aveva vinto la gara, l’altra era arrivata seconda. Entrambe erano state escluse – con una determina del Direttore Generale di Abbanoa che aveva ribaltato la decisione del responsabile del procedimento – dalla procedura per appaltare i lavori di manutenzione conservativa e efficientamento di una importante rete idrica. Ma quella decisione del massimo dirigente del gestore idrico è stata ora ritenuta regolare dal Tar Sardegna, che ha respinto i ricorsi delle due aziende escluse.

La denuncia

La decisione dei giudici amministrativi potrebbe influire anche sulla denuncia presentata nei giorni scorsi in Tribunale dai tre sindaci di Abbanoa (Francesco Salaris, Francesca Nocera e Michele Mura Raimondo) che, con l’avvocato Ivan Demuro, avevano sollecitato un procedimento di ispezione dell’amministrazione della società a capitale pubblico, partecipata da Regione e 342 comuni sardi. I mancati chiarimenti da parte del Cda sulla procedura che aveva portato all’esclusione dalla gara delle prime due classificate è proprio una delle presunte “irregolarità” contestate dal collegio sindacale. Tra le altre – su cui si pronunceranno i giudici – ci sarebbero anche le criticità sulla gestione dei crediti (una potenziale voragine da un miliardo di euro) su cui sta verificando la Corte dei Conti.

I ricorsi rigettati

Per escludere l’azienda vincitrice e la seconda, il Direttore Generale di Abbanoa era ricorso alla valutazione di “dubbia affidabilità”, come previsto dal Codice civile, facendo riferimento al fatto che le due aziende avessero abbandonato il cantiere di un precedente appalto con un’omessa esecuzione dei lavori. In realtà – a quanto si comprende dalla sentenza – la rescissione del contratto era dipesa al fatto che il gestore idrico non pagasse per tempo, accumulando ritardi nella liquidazione dei compensi per le lavorazioni già eseguite, tanto che alla fine l’appaltatore si sarebbe trovato nelle condizioni di eseguire la commessa a proprie spese. Si parla di milioni di euro. Gli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci hanno cercato di spiegare il perché le aziende si siano trovate costrette a rescindere il contratto, ma alla fine il collegio del Tar presieduto da Marco Buricelli ha dato ragione ad Abbanoa (assistita dai legali Rocco Mangia e Antonello Rossi) ritenendo legittima e motivata la doppia esclusione. Possibile il ricorso al Consiglio di Stato.

