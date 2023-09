Gara ciclistica, stop al traffico in via Fiume 

Traffico rivoluzionato per la gara ciclistica in programma domani, dalle 14,30 alle 20,30, sfida su strada per le categorie Master “Gran Premio Ciclistico Corri per la vita”, organizzata dall’A.S.D. Gruppo Sportivo Gino Mameli. Il percorso interesserà via Fiume, dalla rotatoria all’incrocio con via Norvegia alla rotatoria di Margine Rosso.

Negli orari della corsa sono previsti la chiusura al traffico e il divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Fiume, nel tratto compreso tra via Livatino e la rotatoria di Margine Rosso, nonché il divieto alla circolazione in via Norvegia nel tratto compreso tra via Fiume e la via Monaco. Le auto dirette verso Margine Rosso potranno transitare nella strada interna all’area dell’ipermercato che costeggia via Fiume sino ad arrivare alla rotatoria che regola le vie Norvegia e Monaco e proseguire in quest’ultima strada. È inoltre prevista la chiusura al traffico di via Generale dalla Chiesa, nel tratto compreso tra via Austria e via Fiume. La corsia esterna della rotatoria di Margine Rosso sarà destinata alla gara ciclistica esclusivamente nel tratto compreso tra gli svincoli in entrata e in uscita dalla via Fiume. (g.da. )

