Ganna, un fulmine a Massa

Un immenso Filippo Ganna stravince la decima tappa del Giro d'Italia 2026. La “locomotiva di Verbania” domina la cronometro da Viareggio a Massa di 42 km con il tempo-monstre di 45'53" eguagliando Eddy Merckx con 7 vittorie nelle crono alla Corsa Rosa, mentre Francesco Moser continua a guidare questa speciale classifica con 12 vittorie. E per Ganna è il quarantesimo successo da professionista, 8 dei quali al Giro. La maglia rosa resta sulle spalle del portoghese Afonso Eulálio che perde un paio di minuti da Jonas Vingegaard, apparso sottotono, riuscendo a mantenere la testa della classifica generale per 27”. Secondo l'olandese Thymen Arensman, compagno di squadra di Ganna, a 1'54”, terzo il francese Rémi Cavagna, a 1'59".

La classifica

La sfida vera del Giro è però quella tra gli uomini che ambiscono alla maglia Rosa, in una tappa che cambia parzialmente il volto della classifica generale. Il portoghese Eulalio, nonostante non sia uno specialista, difende il suo primato dal danese della Visma, mentre sul terzo gradino del podio provvisorio sale Arensman, a 1'57”. Sorride il canadese Derek Gee, quinto a 2'06” e ora ottavo nella generale, si lecca le ferite Felix Gall, che perde 4'22" e in classifica generale è ora quarto a 1'57” da Vingegaard. In casa Italia il migliore è Lorenzo Milesi (9° a 2’40”) mentre si difende Giulio Pellizzari, che paga appena 18” da Vingegaard, è nono in classifica ma indosserà la maglia bianca (è 2° dietro Eulalio).

Caccia alla tappa

Esulta Ganna che mette nel kirino l’arrivo di venerdì, a casa sua, a Verbania. «Da oggi comincia un altro Giro per me e spero di ottenere un'altra vittoria. Certo se fosse venerdì sarebbe un sogno. Siamo andati veramente forte, anche Arensman, come alla Tirreno. Sono veramente soddisfatto. Abbiamo fatto un lavoro pazzesco questo inverno, specialmente con gli uomini di classifica». Oggi tante insidie (e tre gpm) nella Porcari-Chiavari di 187 km.

Ordine d’arrivo : 1. Filippo Ganna (Ita, Netcompany Ineos) km 42 in 45’53” media 54,922 km/h, 2. Thymen Arensman (Ola, id.) a 1’54”, 3. Rémi Cavagna (Fra, Groupama-FDJ) a 1’59”, 4. Sjoerd Bax (Ola) a 2’04”, 5. Derek Gee-West (Can) a 2’16”; 9. Lorenzo Milesi (Ita) a 2’40”; 13. Jonas Vingegaard (Dan) a 3’00”, 41. Afonso Eu- lalio (Por) a 4’57”.

Classifica . 1. Eulalio, 2. Vinge- gaard a 27”, 3. Arensman a 1’57”, 4. Felix Gall (Aut) a 2’24”; 5. Ben O’Connor (Aus) a 2’48”, 9. Giulio Pellizzari a 3’36”.

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