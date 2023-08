Ganna, non è finita Venerdì l’assalto alla crono iridata 

La Scozia era stata avara di soddisfazioni per la pista italiana. Soltanto un argento per il quartetto maschile degli inseguitori e nulla più. Poi quel quartetto si è scisso per la prova individuale sui 4 km e ne sono scaturiti il 10° posto di Manlio Moro, il bronzo di Jonathan Milan e, soprattutto, il fiammante oro di Filippo Ganna. Il modo in cui il corazziere piemontese della Ineos Grenadiers ha conquistato il sesto titolo mondiale (record assoluto) ha convinto anche il pubblico britannico ad applaudirlo, nonostante il crudele scippo a Daniel Bigham proprio negli ultimi metri di gara: 1”080 di differenza negli ultimi 250 metri, qualcosa di più unico che raro.

Time trial

La partecipazione all’inseguimento individuale (non preventivata alla vigilia), ha dato un senso anche alla forzata rinuncia alla prova su strada, nella quale Daniele Bennati avrebbe voluto schierare Ganna. Purtroppo, in quest’orgia di ciclismo (dalla strada alla pista, dalla mountain bike alla bmx, dagli amatori al settore paralimpico) che andrà in scena sino a domenica in Scozia, l’ordine tradizionale è stato soppiantato per far spazio a sovrapposizioni che garantiscano eguale dignità a tutte le specialità. Perciò a Pippo non resta che concentrarsi sulla lunga (quasi 48 km) cronometro individuale di venerdì.

Le speranze

Dovrà confrontarsi con avversari fortissimi e di gran nome: il norvegese Tobias Foss, i belgi Wout Van Aert e Remco Evenepoel, il britannico Geraint Thomas, gli svizzeri Stefan Kung e Manuel Bissegger, l’australiano Rohan Dennis, il francese Remi cavagna, l’olandese Jos Van Emden, il portoghese Joao Almeida. Lo spettacolo è assicurato e l’Italia schiererà anche Mattia Cattaneo, vincitore giovedì scorso della crono del Tour de Pologne.

Ieri in pista

Intanto al “Sir Chris Hoy” è arrivata un’altra medaglia per l’Italia. Elia Viviani non è riuscito a difendere il titolo nell’eliminazione, cogliendo il bronzo dietro il britannico Ethan Vernon e il canadese Dylan Bibic: «Non sono soddisfatto, puntavo al tris». Nella Madison femminile, sfortunate Consonni-Fidanza, quinte.

