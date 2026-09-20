ganna è puntuale: argento 

Montreal. È subito il mondiale dei fenomeni: a Montreal, nella domenica dedicata alle prove assolute a cronometro per uomini e donne (stessa distanza, 39,1 km), il belga Remco Evenepoel e la svizzera Marlen Reusser non si tolgono la maglia iridata. Filippo Ganna può essere soddisfatto dell’argento colto alle spalle (per 57”) del campione olimpico e quattro volte (consecutive) mondiale. Sul terzo gradino, luccicano il sorriso e il bronzo del francese Paul Seixas - 20 anni giovedì, uno da tener d’occhio anche per la prova in linea, dove Remco cercherà il bis - che sfrutta la scivolata di Jakob Söderqvist. Lo svedese si rialza e chiude 5° a 14” dal podio, dietro l’americano McNulty e davanti al messicano Del Toro. Il piemontese, partito prudente, aveva già rimontato e superato Söderqvist e avrebbe chiuso comunque secondo. L’Italia ha schierato anche Mattia Cattaneo, buon 16° a 2’14”: domani si può sperare in una buona prova nella “Mixed Relay Team”.

Le donne

Tra le donne, anche la svizzera Marlen Reusser ha confermato il pronostico, regalandosi la maglia iridata per il 35°compleanno, la seconda dopo quella dello scorso anno, alla quale si aggiungono le quattro azzurrostellate di campionessa europea. Ha fatto meglio per 40” della britannica Zoe Backstedt, per 45 della tedesca Franziska Koch e per 50 di una Elisa Longo Borghini superlativa, che ha il rimpianto di essere partita troppo prudente: «Forse ero un pochino fredda», ha ammesso. Con le migliori anche Vittoria Guazzini, decima a 2’05”.

Balliana in partenza

Oggi a Montreal proseguono le crono con le prove per Under 23 (alle 15 le donne, alle 18 gli uomini) e domani con staffetta mista (14.30) e Juniores (alle 18.15 gli uomini, alle 21.25 le donne). Giovedì si comincia con le gare in linea e, oltre alle Under 23, saranno impegnati gli Juniores, con il campione d’Italia Enrico Balliana nel quintetto azzurro. Il diciottenne di Arborea partirà oggi dall’Italia alla volta del Canada.

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