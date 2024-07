Ganna, crono d’argento 

La medaglia d’oro sarebbe stato il più bel regalo per i 28 anni compiuti giovedì. Ma un argento olimpico condito dalla soddisfazione di aver dato all’Italia la prima medaglia a Parigi 2024 e di aver avuto tra gli spettatori Sergio Mattarella, non può certo essere buttato via. Filippo Ganna si sforza di sembrare contento, incassa i complimenti del presidente della Repubblica («Bene, bene, dai...»), ma non può non pensare alla medaglia d’oro sfumata per 15”: «È una cosa che volevo, un po' di rammarico c'è però non mi ha battuto uno qualunque ma un fuoriclasse. Io ho cercato di dare tutto fino alla fine. Abbiamo lavorato tanto e un grazie speciale va al mio allenatore che mi è stato sempre vicino, mi ha seguito anche in altura. Se questa notte riuscirò a dormire? Sì, certo», dice a caldo ai microfoni Rai. L'Olimpiade di Parigi per lui non è finita: «Ora torno in Italia per prepararmi con i miei compagni della pista», dice ancora, «poi sarò di nuovo qui».

Le gare

Si è corso su un percorso di 32,4 km bagnato (nella gara femminile), addirittura sotto la pioggia (in quella maschile). Remco Evenepoel, campione del mondo in carica, ha dato l’oro al Belgio volando a 53.702 km/h di media. Con Ganna secondo a 15”, il bronzo è andato all’altro belga Wout Van Aert, che ha beffato per 2” il favorito gallese Joshua Tarling, attardata da una foratura.

Tra le donne, l’azzurra Elisa Longo Borghini (anche lei nata a Verbania, come Ganna) ha chiuso all'ottavo posto una cronometro dominata dall'australiana Grace Brown, che con il tempo di 39’38” ha preceduto di 1’31” la britannica Anna Henderson (argento) e di 1’32” la statunitense Chloe Digert.

